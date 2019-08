Zusammen eine Geschichte schreiben

Sport ist sein bevorzugtes Tätigkeitsfeld. Achim Dähler war Geschäftsführer bei Volley Köniz. Er war für die Vermarktung des Spengler-Cups in Davos verantwortlich, nun ist Handball die Sparte, mit der er sich beschäftigt.

Der 42-Jährige ist seit 1. Juli Geschäftsführer des BSV Bern. «Handball ist extrem spannend und hart, zum Zuschauen sehr unterhaltsam», sagt Dähler. Und so sagte er zu, als der Job in Gümligen frei wurde – auch weil er beruflich in die Region zurückkehren wollte und weil seine Frau und die 2-jährige Tochter stets hier gewohnt haben.