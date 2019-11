Zeit für Zählbares beim FC Thun

Die Wortwahl verwirrt und leuchtet gleichzeitig ein. Es ist der Freitag vor dem bislang wichtigsten Saisonspiel für den FC Thun, in dicken Tropfen fällt der Regen, und woher die Stockhorn-Arena ihren Namen hat, ist bei den tief hängenden Wolken auch nur zu erahnen. «Gier», klingt es von Trainer Marc Schneider nach der letzten Übung durch den Nebel, nicht alles ist zu hören, aber so viel wird klar: Schneider will ein gieriges Team sehen.