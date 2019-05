«Wir müssen etwas unternehmen»

Die Saison in der Promotion League neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Der FC Breitenrain belegt eine Runde vor Schluss den 8. Rang. Ziel erfüllt?

Ja, definitiv. Das Hauptziel war, so schnell wie möglich von den Abstiegsplätzen wegzukommen. Das ist uns mit einer sehr guten Vorrunde gelungen. Ein Platz in den Top 8 und die 40-Punkt-Grenze waren weitere Vorsätze. Mit einem Sieg am Samstag gegen Wohlen könnten wir beide noch realisieren: Wir haben es in der Hand.