Er motzt und flucht ausgiebig. Er gestikuliert wie ein Verkehrspolizist an einer grossen Kreuzung, stampft mit den Füssen auf die Tartanbahn wie ein Kleinkind. Doch kurz darauf – Köniz-Captain Samir Naili hat den Penalty verschossen – ist seine Welt wieder in Ordnung. Er ballt die Fäuste und ruft den Zürcher Akteuren lautstark Parolen zu. Die Zuschauer auf dem Sportplatz Liebefeld amüsieren sich köstlich ob des emotionalen Irrwischs auf der Bank von YF.

Heiss wie Frittenfett

Doch wer ist dieser Typ, der im Rücken von Chefcoach Elvin Bektesevic abgeht wie Zäpfchen? Eine Recherche auf der Website der Zürcher ergibt Klarheit: Es handelt sich um den Clubpräsidenten! Und Piero Bauert, so heisst der extrovertierte Mann, bleibt auch in der Folge so heiss wie Frittenfett. Im 10-Sekunden-Takt schreit er Anweisungen auf Deutsch, Französisch oder Italienisch auf das Spielfeld. Er beklatscht gewonnene Zweikämpfe, springt immer wieder von der Bank auf.

«Bravo, das ist Leidenschaft», ruft er einem Zürcher nach einer Grätsche zu. Die unfassbare Energie Bauerts überträgt sich auf sein Team, das trotz Unterzahl gut im Spiel ist. Die Könizer scheinen nicht zu wissen, was sie machen sollen, wirken stumpf. YF nutzt das aus und geht durch Paul Villano (23.) in Führung. Bauert verfällt kurz in Ekstase, um flugs wieder die Rolle des Motivators zu übernehmen. In der zweiten Halbzeit ändert sich das Geschehen. Köniz spielt nun besser und dominiert.

Bauert scheint kurz vor einem Herzinfarkt, so viele Chancen generiert der FCK. Doch der Ball will nicht ins Tor, sondern klatscht nach Drin Budakovas Schuss an den Pfosten oder nach Cyrill Rizzos Kopfball an die Latte. Zudem fischt Goalie Ilija Kovacic einige Bälle aus den Winkeln. «Willst du ein Mikrofon da unten?», fragt kurz vor Schluss der Speaker über die Lautsprecheranlage, als Bauert wieder kurz vor dem Durchdrehen ist.

Auch einige Zuschauer interagieren nun mit Bauert, der etwas ins Publikum ruft, sich wieder umdreht und das Gesicht hinter seinen Händen versteckt, weil er sich den Sieg so sehr wünscht. Als der Schlusspfiff erfolgt, herzt und küsst Bauert alle Zürcher, die um ihn herum stehen. Mehr Herzblut geht nicht.