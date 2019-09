Wiler-Ersigen stärker denn je

Es ist etwa so, wie wenn im Fussball ein Club den derzeit weltbesten Abwehrspieler Virgil van Dijk und mit Ronaldo gleichzeitig noch den gefährlichsten Mittelstürmer des Planeten engagieren würde.

Rekordmeister Wiler-Ersigen (12 Titel) ist es gelungen, mit den finnischen Weltmeistern Krister Savonen (25) und Jonas Pylsy (29) zwei der begehrtesten Akteure ins Unteremmental zu locken.

«Unglaubliche Situation»

Verteidiger Savonen wurde 2018 von der Fachplattform «Floorball Today» zum weltbesten Feldspieler gewählt. Stürmer Pylsy gewann zuletzt drei finnische Meisterschaften de suite, schaffte es beim WM-Sieg der Finnen letztes Jahr in Prag ins All-Star-Team und steuerte im Final des Champions Cup, des Pendants zur Champions League im Fussball, einen Hattrick zum Triumph von Classic Tampere bei.

«Es hat sich die unglaubliche Situation ergeben, dass bei beiden der Vertrag auslief und sie Lust auf einen Transfer ins Ausland hatten», sagt Wiler-Ersigens Coach Thomas Berger und ergänzt: «Es sind grossartige Spieler, die mit ihren Stärken perfekt in unser System passen und die Qualität im Team steigern.»

Natürlich gilt der SV Wiler-Ersigen, der in der letzten Saison den 12. Titel der Vereinshistorie feiern konnte, auch in dieser Spielzeit als haushoher Favorit in der NLA.

«Für uns kann es nur eine Zielsetzung geben: Wir wollen in allen Wettbewerben an der Spitze sein und wenn möglich alle Finals erreichen. Das gilt für die Meisterschaft, den Cup und den Champions Cup», erklärt Berger.

Wilers 20-jähriger Nationalspieler Jan Bürki sagt stellvertretend für seine Teamkameraden: «Es ist sehr cool, mit zwei Weltmeistern, die sich schon sehr gut integriert haben, zusammen zu spielen. Sie machen jeden Mitspieler besser und helfen den Jungen enorm.»

Könizer Talentschmiede

Bei Floorball Köniz, dem Meister von 2018, ist es zu einer Rochade gekommen. Supertalent Jan Zaugg (21) wechselt zu Mullsjö AIS in die schwedische Eliteliga. Manuel Maurer (26) geht den umgekehrten Weg und schliesst sich nach einem Jahr im hohen Norden wieder seinem Heimatclub an.