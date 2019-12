Wiler baut den Vorsprung auf Verfolger GC aus

5:2 bei Uster, nun 5:2 bei Ma­lans. Die beiden letzten Erfolge der mittlerweile 10 Spiele andauernden Siegesserie in der Meisterschaft riechen nach «copy paste», zumal dem Meister in beiden Spielen auch das illustre Trio Savonen/Dudovic/Känzig fehlte. Und weil auch noch Moser ausfiel, kam der 18-jährige Yannis Wyss zum NLA-Debüt. Doch die beiden Partien hatten ausser dem Resultat nur wenig gemeinsam, zumal Malans eine ganz andere Hausnummer als Uster ist.

Und so erinnerte die Partie in Maienfeld lange eher an das Cupduell. Wie schon vor 14 Tagen führten die Malanser nach dem Startdrittel, diesmal nur 1:0 statt 2:0 und erneut wendete der Meister das Spiel im Mitteldrittel mit einer 4:0-Bilanz. Und als Malans im Schlussdrittel wieder auf zwei Linien reduzierte und das frühe Tor zum 2:4 erzielte, schienen die Parallelen noch nicht zu Ende.

Das waren sie aber dann doch, weil der SVWE die Partie diesmal nicht mehr aus der Hand gab und mehr Lösungen gegen das Pressing der Bündner bereit hatte. Einzig wegen mangelnder Chancenauswertung konnte sich der Meister des Sieges nicht sicher sein, selbst nach dem 5:2 durch Matthias Hofbauer (50.) nicht. Doch der SVWE verdiente sich den Sieg und auch das Glück, das man bei drei Stangentreffern des Heimteams beanspruchte. Am kommenden Samstag (19 Uhr, Zuchwil) kommt es nun zum Spitzenkampf gegen GC.