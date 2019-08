Wiki und Huttwil erhalten Lizenz doch

Die beiden Berner MSL-Klubs Wiki-Münsingen und Huttwil können aufatmen. Ihre Rekurse waren erfolgreich, in der zweiten Instanz wurde ihnen die Spiellizenz für die Saison 2019/20 erteilt. Vor zwei Wochen war ihnen diese durch die Lizenzkommission der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) noch verweigert worden. Wiki und Huttwil können damit wie geplant an der Meisterschaft teilnehmen, die am 14. September beginnende Saison wird nach dem bereits erstellten Spielplan durchgeführt.