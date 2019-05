Wie Minerva und Zähringia die Ehe eingingen

Ein erster Versuch 1992, als die HV beider Clubs gleichzeitig laufen, scheitert am Veto von Zähringia-Vertretern, die noch mehr Zeit benötigen – Minerva sagt da schon deutlich Ja. Knapp zwei Jahre später stimmen beide Vereine an ihren HV einer Fusion zu, die Zeit ist reif für die Gründungsversammlung.

Sie geht am 4. März 1994 im Restaurant Jardin über die Bühne. Peter Gilliéron, der nachmalige Präsident des SFV, amtet als Tagespräsident – der FC Breitenrain mit knapp 700 Mitgliedern ist geboren. Der Zähringer Samuel Tanner wirkt als erster Präsident – er entpuppt sich als perfekte Wahl, weil er als integrativer Charakter auftritt. «Die Vorstandsposten wurden fair verteilt. Es war wie in einer Ehe, jeder brachte etwas in die Gemeinschaft ein», sagt Haller.

Erfolgsstory par excellence

Heinz Zaugg, heutiger Sportchef beim Unihockeyclub Floorball Köniz, übernimmt als erster Coach das Drittligateam. Es ist der Anfang einer imposanten Erfolgsstory. «Die Ausgangslage war toll. Die Fusion brachte einen grossen Schub, und es herrschte Euphorie», sagt Zaugg.

Der Coach führt Breitenrain dreimal in Serie in die Aufstiegsspiele, die Promotion in die 2. Liga bleibt aber verwehrt. Doch der Club etabliert sich in atemberaubendem Tempo – sportlich und gesellschaftlich. Er wird zum Magneten für Exponenten der Jugendkultur.

Exponenten aus der Kulturszene wie Rapper vom Kollektiv Chlyklass, Absolventen des Lehrerseminars Muristalden oder das Alternativligateam VfL Halbzeit bereichern den Club. Mit Christoph Schöbi wirkt zudem ein cleverer Sportchef, der weiss, was es braucht, um ein erfolgreiches Team zusammenzuschustern. Er schafft es Jahr für Jahr, starke Fussballer ins Quartier zu locken.