Wie eine schwebende Fee

Rasant tänzelt sie im Rhythmus der Musik mit einem flatternden Seil über den 13 mal 13 Meter grossen Wettkampfteppich oder lässt ihre Silhouette während eines Spagatsprungs mit einer präzis durch die Luft geworfenen Keule verschmelzen. Die Athletinnen der Rhythmischen Gymnastik weisen einen ausgeprägten Sinn für Ästhetik auf.

Sie beeindrucken mit Körperbeherrschung sowie Taktgefühl und verfügen über eine Beweglichkeit, als ob ihre Sehnen und Gelenke aus Gummi wären. Was im Auge des Betrachters federleicht und elegant wirkt, bedarf indes einer Heidenarbeit, eiserner Disziplin, Hingabe und Passion.

Das Ausnahmetalent

Zwischen 20 und im Optimalfall 24 Stunden verbringt Chiariello pro Woche damit, im Leistungszentrum in Biel an Abläufen, Choreografien und generell an den meist 90 Sekunden dauernden Übungen mit den diversen Handgeräten zu feilen. «Ich bin mir ein straffes Zeitmanagement gewohnt. Weil Rhythmische Gymnastik meine riesige Leidenschaft ist, stellt der Aufwand kein Problem dar. Im Gegenteil», sagt die 14-Jährige und ergänzt lachend: «Manchmal, wenn ich trainingsfrei habe, denke ich: Oh, was mache ich jetzt mit so viel Zeit?»

«Manchmal, wenn ich trainingsfrei habe, denke ich: Oh, was mache ich jetzt mit so viel Zeit?»Livia Maria Chiariello

Nicht von ungefähr betreibt die aufgeweckte, charmante Bernerin, die mit ihren Eltern und drei Geschwistern im Obstbergquartier lebt, so viel Aufwand. Chiariello ist in der Schweiz eine Ausnahmeerscheinung, das grösste Talent, das sich hierzulande je der Rhythmischen Gymnastik verschrieben hat. Seit drei Jahren gewinnt sie auf helvetischem Boden jeden Wettkampf, kann bereits 14 nationale Titel ihr Eigen nennen und firmiert bei jedem internationalen Turnier als beste Schweizerin. Dabei besuchte sie in den letzten acht Jahren keine spezielle Klasse für Sporttalente, sondern war im Schulhaus Laubegg im regulären Schulbetrieb integriert.

«Es war uns wichtig, dass sie einen Bereich hat, wo sich nicht alles um Sport dreht. So früh alles nur auf eine Karte setzen wollten wir nicht. Es ging darum, dass Livia möglichst viel Interaktion im normalen Leben hat», erklärt Mutter Elisabeth Chiariello. Gerade erst hat die Hochbegabte die 8. Klasse abgeschlossen. Bald wird der Übertritt ins Sportgymnasium Neufeld folgen, wo sie sich noch gezielter ihrem Sport widmen kann.