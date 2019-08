Vetö trainiert Seki

Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit bei Coop kann der frühere Profi nun wieder seiner sportlichen Leidenschaft nachgehen. Der seit 2010 in Bern lebende Ungar übernimmt dabei gleich eine grosse Aufgabe. Vetö trainiert ab sofort Aniya Seki, die zwischenzeitlich von Haki Ajdarevic gecoacht worden war. Die 40-jährige Bernerin denkt nach wie vor nicht ans Aufhören. Vielmehr hat die Powerfrau eine Anfrage für einen WM-Kampf in Japan vorliegen. Natürlich ist es für Seki ein Traum, erstmals im Heimatland ihres Vaters aufzutreten.

Noch sind für den Kampf 2020 aber laut Manager Leander Strupler die finanziellen Vereinbarungen zu klären. Sicher ist, dass Seki vorher am 26. Dezember am traditionellen Boxing Day im Berner Kursaal antreten und zuvor noch einen Aufbaukampf bestreiten wird. Bereits am kommenden Samstag gewährt das Trio Chervet, Veto und Seki im Liebefeld der Öffentlichkeit anlässlich eines Tags der offenen Tür der Boxing Kings Einblick in den Trainingsalltag.