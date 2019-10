Tschannens 750. Skorerpunkt

Der Treffer zum 3:0 im Mitteldrittel durch SCL-Stürmer Fabio Kläy war sehenswert und zugleich Ausdruck der Reaktion auf die 1:5-Niederlage beim EHC Kloten vom Freitag – mit einem Schönheitsfehler: Das Tor zählte nicht, im Videostudium erkannten die Schiedsrichter eine Torhüterbehinderung. Innerhalb von kurzer Zeit wurde aus dem vermeintlichen 3:0 auf der Anzeigetafel ein 2:2. Kellen Jones verkürzte nach Vorarbeit durch seinen Zwillingsbruder Connor Jones zum 1:2. In den nächsten Minuten stimmte beim SCL zu wenig zusammen. In dieser Phase wurde der SCL an der Bande überrannt, die Abwehr kam einen Schritt zu spät, Melvin Merola nutzte den freien Raum, um mit einem Treffer unter die Latte zum 2:2 auszugleichen.