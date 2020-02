Tage, die ein Team zusammenschweissen

Es war eine lange und umständliche Reise, die den BSV Bern an seinen Zielort in Südosteuropa führte. Am Donnerstag waren die Berner bis um 22 Uhr im Derby gegen Wacker Thun im Einsatz gestanden, bereits um 7 Uhr fuhren sie am Freitagmorgen per Bus an den Flughafen Zürich, um via Frankfurt ins zentralrumänische Cluj zu gelangen. Es folgte wiederum eine kurze Carfahrt ins nahe gelegene Turda.