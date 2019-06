Silber für Andreas Gasser

Eigentlich hätte der Berner ja nur zu gerne 2013 in Biel den Festsieg eingeheimst. Im starken Teilnehmerfeld reichte es damals aber «nur» zu Rang 4. Enttäuschend verlief der Wettkampf in Aarau für Christoph Schärer (TV Orpund). Der Kunstturn-Olympiateilnehmer 2004 musste sich an den Schaukelringen die tiefe Note 8,65 gefallen lassen und war fortan aus der Entscheidung raus. Am Ende resultierte lediglich der 7. Rang.

Siege im Korbball

Die wertvollsten Erfolge erreichte die Berner Turnfestdelegation am ersten Wochenende im Korbball. Bei den Frauen feierte Täuffelen in überzeugender Manier den Festsieg, bei den Männern bezwang Pieterlen im reinen Berner Final Madiswil.