Showtime für den BSV Bern

Schmid ist seit nun offiziell Markenbotschafter der Jungfraubahnen. Man verfolge das Ziel, mehr Gäste aus Deutschland für das Jungfraujoch zu gewinnen, sagt Urs Kessler. «Was Lionel Messi und Cristiano Ronaldo im Fussball sind, ist Andy Schmid im Handball. Mit ihm als Markenbotschafter wollen wir unsere Präsenz in Deutschland verstärken und die Marktbearbeitung intensivieren.»

Schmid als Fotosujet

Mehr oder weniger intensiv zu und her geht es derweil auf dem Platz. Der Match entspricht dem Event: locker, lustig und unterhaltsam. Wobei einige Mühe mit der Höhe bekunden. «Bei einem Gegenstoss hatte ich einen Puls von 186 – so hoch wie nie in der Vorbereitung», sagt BSV-Spieler Simon Getzmann. Den Zuschauern wird in den zwei Halbzeiten (je zehn Minuten) einiges an Spektakel geboten, die Spieler präsentieren Kunststücke am Laufmeter – mal funktionieren sie, mal nicht. Am Schluss gewinnt der BSV, das Resultat ist allerdings zweitrangig. «Es war genial. Alle hatten einen Riesenspass», findet Getzmann.

Heute Samstag spielen die beiden Mannschaften erneut gegeneinander. Diesmal in der Mobiliar-Arena. «So ein Event wie dieser auf dem Jungfraujoch schweisst zusammen. Das ist sicher gut im Hinblick auf die neue Saison», bilanziert Achim Dähler. Und meint: «Wir wollen nicht unbedingt Top of Europe werden. Unser Ziel ist Top of Switzerland.» Und dann liess sich Andy Schmid noch zu einem kleinen Penalty-Duell hinreissen. Seine Bilanz: fünf Schüsse, fünf Treffer. Natürlich war auch er ein beliebtes Fotosujet der Südkoreaner. Danach üben sie sich gar noch im Alphornblasen. So zücken einige Asiaten wieder ihr iPhone, um ein Erinnerungsbild zu machen.