Serbischer Gegner hier, mögliches Wiedersehen da

In Wien wurden gestern die Erstrundenpartien im EHF- sowie im Challenge-Cup ausgelost. Und Wacker Thun trifft in der ersten Oktoberhälfte möglicherweise auf einen Club aus der österreichischen Hauptstadt. Insignis Wien misst sich zunächst mit dem belgischen Meister, der den Furcht einflössenden Namen Achilles trägt. Wer sich durchsetzt, muss in der 2. Runde des EHF-Cups gegen die Oberländer ran. Martin Rubins Team spielte bereits in der vorletzten Saison gegen Insignis und setzte sich problemlos durch, gewann sowohl das Hin- als auch das Rückspiel.