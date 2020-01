Pflichtaufgabe mit Testcharakter

Der Stürmer hatte nach seiner Rückkehr aus Schweden in dieser Saison mit Blessuren zu kämpfen und sucht noch die Form, mit der er Köniz 2018 zum Titel schoss. Befindet er sich im Vollbesitz seiner Kräfte, ist er mit seiner Explosivität unverzichtbar im Sturm. Der Belper Luca Graf (29) ist indes primär für das Verhindern von Toren zuständig. Der Ex-Könizer verteidigt seit 2016 für GC. Er ist eine Konstante und verfügt dank seiner Führungspersönlichkeit über ein hohes Standing. Dasselbe gilt für Manuel Engel (ehemals Tigers Langnau).

Der Emmentaler (26) spielt seit 2015 bei Växjö in Schweden als Leistungsträger (aktuell drittbester Skorer seines Teams) in der besten Liga der Welt. Engel nahm schon als 19-Jähriger an seiner ersten WM teil und ist mit über 80 Länderspielen der erfahrenste Nationalspieler. Auch der Ex-Könizer Jan Zaugg (22) agiert seit dieser Saison in Schweden. Der Stürmer schlug in Mullsjö ein wie ein Meteor, hat in 23 Spielen 43 Skorerpunkte gesammelt und ist im Begriff, einer der komplettesten Spieler der Welt zu werden.

Das Nationalteam dürfte noch lange von der Genialität Zauggs pro­fitieren. Das grösste Berner Kontingent für die WM-Qualifikation stellt Wiler-Ersigen. Nebst den etablierten Verteidigern Nicola Bischofberger (25-jährig / 53 Länderspiele) und Jan Bürki (20/24) will sich auch Center Claudio Mutter (24/3) etablieren.