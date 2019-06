Pause im Sand

Am Wochenende macht die Beachsoccer-Szene einen Halt in Schwarzsee, der zweiten Station nach dem Auftakt in Winterthur am vergangenen Wochenende. Der BSC Sablun fehlt auch in der freiburgischen Tourismusdestination. «Wir setzen eine Saison aus», erklärt Claudia Hirsig. Die Präsidentin nennt auch gleich den Grund: «Wir sind zu wenig Spielerinnen.»