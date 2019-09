Offensiv und unbelastet

Wiki-Münsingen und Thun sind Nachbarn, im Nachwuchs Partner, in der MSL Konkurrenten: Viermal pro Saison duellieren sie sich in der Regular Season, ein erstes Mal am Dienstag in der Wichtracher Sagibach-Halle.

Die Saison ist noch jung, die Tabelle weist noch kaum Konturen auf, nach zwei Runden hatten die meisten Teams in der dritthöchsten Spielklasse je einmal gewonnen und verloren. So auch Wiki und Thun. Unter Druck, das Punktekonto eröffnen zu müssen, stand keines der beiden Teams. Auch ist die Position in der Rangliste aktuell noch nicht so wichtig, Die Folge war, dass Aaretaler und Oberländer unbelastet auftraten und an diesem Abend vor allem dazu Lust hatten, ihre Kreativität auf dem Eis auszuleben.