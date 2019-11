Nur während 40 Minuten ein Traum

«Es war während 40 Minuten ein Traum und ein cooles Spiel», blickte Kira Zumstein nach der Partie zurück. Die 20-Jährige war für die Regie in der Offensive verantwortlich. «Die Stimmung der vielen Zuschauer trug wesentlich dazu bei, dass wir uns wohlfühlten.» Weniger gut klappte es mit dem Toreschiessen. «Wir haben zu schnell den Abschluss gesucht, statt den Ball zirkulieren zu lassen. Auch die Übergänge und die Zuspiele an den Kreis klappten nicht», so Zumstein.