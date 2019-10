Nur noch drei gesunde SCB-Ausländer

Der SC Bern geht am Stock. Das Bild ist in doppelter Hinsicht passend: Einerseits trifft es auf die sportliche, andererseits auf die gesundheitliche Situation der Mannschaft Kari Jalonens zu. Denn laut Sportchef Alex Chatelain haben die medizinischen Untersuchungen ergeben, dass der Slowene Jan Mursak und der Finne Miika Koivisto zwar nicht allzu schwerwiegend verletzt sind, aber zumindest für den Match vom Freitag in Lausanne und das Heimspiel vom Samstag gegen Zug ausfallen.