Mit Schenkel und Moral

«Wir haben Moral und mentale Stärke bewiesen», freute sich Lukas Schenkel. Gestählt aus fast 100 Partien in der Super League für Thun und St. Gallen, hielt der 35-Jährige im Kurzarmshirt die Abwehr zusammen. «Steffisburg ist mein Stammclub, und die Chance, zusammen mit meinem Bruder zu spielen, wollte ich mir nicht entgehen lassen», erklärt der Routinier, warum er noch in der 2. Liga spielt. Bruder Stefan Schenkel trägt beim FCS die Captainbinde und hütet das Tor.

Noch in der Vorrunde fehlte Lukas Schenkel merklich. Wegen Problemen der Achillessehne bestritt er bloss eine Partie. «Dann liess ich mir einen Weisheitszahn ziehen, und plötzlich waren die Schmerzen weg», staunt Schenkel. Nun will er mit dem Team im nächsten Abstiegsduell gegen Dürrenast nachlegen. «Denn anders als bei GC sind unsere Chancen auf den Ligaerhalt noch intakt», meint der Abwehrchef, der das nationale Geschehen immer noch interessiert verfolgt.

Trainer Roger Probst bezeichnet Schenkel als Glücksfall. «Er hilft uns enorm, macht jeden Mitspieler besser.» Der Coach schätzt die Situation zuversichtlich ein. «Wir wussten, dass es schwierig werden würde. Vor vier Jahren war diese Mannschaft noch in der 4. Liga. Natürlich wollen wir aber nach dem erstmaligen Aufstieg in die 2. Liga oben bleiben.»

Probst hat festgestellt, dass der Club in der Bevölkerung anders wahrgenommen wird. «Das Interesse an uns ist gestiegen. Ein Abstieg wäre zwar keine Katastrophe, aber doch ein Rückschlag.» Trotz zwischenzeitlich herben Schlappen wie dem 0:9 gegen Ostermundigen verweist der Trainer auf den intakten Teamgeist. «Die Moral ist top, der Zusammenhalt im Team stark. Das spricht im Abstiegskampf definitiv für uns.»

FCI im Elend, «Dürre» bangt

Wenig spricht dagegen für Interlaken. Der FCI ist abgeschlagen am Tabellenende und dürfte den Abstieg in den verbleibenden fünf Runden nicht mehr abwenden können. Auch Dürrenast befindet sich im Strudel, nachdem in der Rückrunde Punkte bisher ausgeblieben sind. Das Team von Matthias Meyer hat nach dem 1:2 gegen Leader Muri-Gümligen nur noch zwei Punkte Reserve auf das vorletzte Bosporus.