Mehr Schatten als Licht beim SCL

Es gab gleich diverse Gründe, weshalb man mit einem schwierigen Spiel rechnen konnte am Samstagabend auswärts in Weinfelden. Die Partien gegen Thurgau sind oft zäh, kaum flüssig, und gerade in der Vorwärtsbewegung ist das Kreieren von Chancen mühselig. Dass der SC Langenthal sich in seiner neuen Zusammensetzung noch nicht restlos finden konnte, trug seinen Teil dazu bei, dass die Vermutung, eine zähflüssige Partie würde sich erneut ergeben, korrekt war.