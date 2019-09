Medizin für den Therapeuten

«Sehr wichtig» sei es für ihn gewesen, eine gute Partie abzuliefern, erzählt Holm, welcher laut Coach Martin Rubin im Training seither anders auftritt: mit mehr Spielfreude und neuem Mut. Das Engagement des vielseitigen Aufbauers verlief bis dato nicht so, wie sich dies die Beteiligten wohl ausgemalt hatten. Einen soliden Start hatte der Rechtshänder 2018 hingelegt, als er zu den Berner Oberländern gestossen war.

Statt einer Steigerung erfolgte ein Einbruch, ehe sich der Hüne just vor Playoff-Beginn verletzte. Und spätestens als die Fortschritte zu Beginn der neuen Saison ausblieben, war mitunter die Rede von einem nicht geglückten Transfer. Die Parforceleistung nun – sie taugt sehr wohl als Ansatz zur Wende. Coachs und Teamkollegen beschreiben den 28-Jährigen seit je als hervorragenden Handballer.

Und wer diesen spielen sieht, registriert gleich, dass es im Grunde nichts gibt, was er nicht beherrscht: Holm kann verteidigen, er kann passen, er kann schiessen. Bloss tat er all die Dinge lange glücklos. Trainer Rubin sagt, der Akteur habe teils falsche Entscheidungen getroffen in Bezug auf die Wurfwahl und manchmal das Tempo vermissen lassen, wohl als Folge mangelnden Selbstvertrauens. Der Coach hat sich oft mit dem Dänen ausgetauscht, ihn fortwährend dazu ermutigt, in den Abschluss zu gehen. Holm habe hervorragende Anlagen, also müsse er den Anspruch haben, Partien zu prägen.

Das Missverständnisund der Glücksfall

Verpflichtet wurde der Rückraum-links-Spieler im Sommer 2018 für vorerst zwei Jahre, und zwar gewissermassen als Ersatz für Lukas von Deschwanden und Lenny Rubin, welche den Club in Richtung Bundesliga verlassen hatten. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an den Zuzug aus dem Ausland, zumindest von den Leuten aus dem erweiterten Umfeld des Vereins.

Einen klassischen Profivertrag mit vergleichsweise hohem Gehalt aber erhielt der Däne nicht. Die Thuner kriegten für relativ wenig Geld einen sogenannt kompletten Handballer, zumal ausgestattet mit einwandfreiem Charakter – weshalb sie auch dann von einem «Glücksfall» sprachen, als der Neue verhalten spielte. Rubin bezeichnet Holm als einen sehr freundlichen Typen.

Dieser spricht bemerkenswert gut Deutsch, obwohl er ohne entsprechende Sprachkenntnisse in die Schweiz kam. Als Physiotherapeut arbeitet der Familienvater, die Freizeit verbringt er mit seiner Freundin und dem Töchterchen unter anderem mit Spaziergängen im Bonstettenpark.

Ob die Zusammenarbeit verlängert wird, ist noch nicht entschieden worden. Holm sagt zu diesem Thema lediglich: «Ich fühle mich sehr wohl hier.» Seine Karten – sie sind jüngst viel besser geworden.