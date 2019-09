Langnau liebäugelt mit der Teilnahme am Spengler-Cup

Gianola geht nicht aktiv auf die Vereine zu, er weiss aber von drei, vier Interessenten, «und es gibt auch den einen oder anderen Club, der nicht kommen will». Für die ZSC Lions und Bern ist der Spengler-Cup ein Tabu-Thema. SCB-CEO Marc Lüthi ist es gewesen, der sich von Davos eine Entschädigung dafür erstritten hat, dass die Liga in der Altjahrswoche ruht.

Kein finanzielles Risiko

80000 Franken schüttet der HCD deswegen jährlich an die Konkurrenz aus, der Betrag wird auf zehn Vereine verteilt – wer am Spengler-Cup spielt, geht leer aus. Weil Kost und Logis übernommen werden und die Equipen am bedeutendsten Clubturnier der Welt eine Antrittsgage erhalten, besteht allerdings kein finanzielles Risiko. Gianola jedenfalls sagt, es habe bestimmt noch nie ein Schweizer Team wegen des Spengler-Cups finanzielle Einbussen hinnehmen müssen.

Eine andere Frage ist, welche Folgen die Zusatzbelastung hat, wie sie sich auf die Meisterschaft auswirken könnte. «Daher hat in dieser Angelegenheit die Sportabteilung das letzte Wort», sagt Jakob. Trainer Heinz Ehlers meint, er habe zu diesem Thema nicht wirklich eine Meinung, was einem positiven Statement gleichkommt, weil der Däne in der Regel sagt, wenn ihm etwas nicht passt. Sportchef Marco Bayer seinerseits zeigt sich in dieser Angelegenheit sehr offen, er will sich genau anschauen, wie es Ambri heuer ergeht und daraus die richtigen Schlüsse ziehen.

Die Tigers würde gewiss eine grosse Anhängerschaft hinauf nach Davos begleiten, sagt Marc Gianola. Peter Jakob kann sich gut vorstellen, den Kontakt zum Rekordmeister in absehbarer Zeit zu intensivieren.

Am Dienstag gastiert Davos in Langnau. Es wäre keine schlechte erste Gelegenheit.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: