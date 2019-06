Land schlägt Stadt

Es war ein Wochenende, das sie so schnell nicht vergessen werden. Den Aufstieg realisierten die Langnauer am Samstag, erneut hatten sie Wabern 2:1 bezwungen, diesmal auf Stadtberner Boden. Nahezu 300 Leute waren aus dem Emmental angereist, um die Mannschaft Reto Flückigers zu unterstützen. Vorab in Bezug auf die Effizienz hatte diese Vorteile.