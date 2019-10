Kontern ohne Konjunktiv

Konter beherrschten sie gut, hiess es, die Schotten von den Glasgow Rangers. Dass das auch auf die mitgereisten Journalisten zutrifft, war nicht bekannt. Doch YB-Verteidiger Frederik Sörensen und sein Trainer Gerardo Seoane bekommen es am Mittwoch an der Pressekonferenz vor dem Spiel am heutigen Donnerstag in der Europa League zu spüren: Minutenlang spielen die schottischen Reporter Pressing auf die beiden YB-Exponenten, löchern sie mit Fragen zu den Rangers, dem Kunstrasen, der schottischen Liga und, immer wieder, zu Steven Gerrard, Clubikone von Liverpool, Trainer bei den Rangers.