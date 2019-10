Konolfingen siegt auch ohne Senn-Tore

Schaut man auf die Torschützenliste eines Teams, so findet man in den meisten Fällen einen Offensivspieler an der Spitze. Doch beim FC Konolfingen ist es zurzeit der Innenverteidiger Corsin Senn, der mit sieben Saisontoren jeden seiner Stürmerkollegen in den Schatten stellt. Senn selbst gibt aber offen zu, dass er in Wahrheit nur sechs-, nicht siebenmal getroffen hat. In der Partie gegen den FC Köniz ver­buchte er nämlich ein Doppelpack, doch der Schiedsrichter sprach ihm fälschlicherweise einen Hattrick zu. Senn darf natürlich auch mit den sechs regulären Treffern mehr als zufrieden sein. «Ich kann jetzt für einmal prahlen, dass ich ein Hattrick erzielt habe, auch wenn dies nicht stimmt. Das wird so schnell nicht mehr passieren», sagt Senn, der die Sache realistisch und mit Humor betrachtet.