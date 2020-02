Kein Radquer im Herbst 2020 in Madiswil

Das Flückiger-Cross in Madiswil gehörte in den letzten Jahren zum festen Bestandteil des nationalen Wettkampfkalenders im Radquersport. Die besten Schweizer waren meist am Start, dazu auch einige ausländische Fahrerinnen und Fahrer. 2020 wird im Oberaargau kein Rennen stattfinden. Die Organisatoren haben verkündet, dass sie in diesem Jahr eine Pause einlegen und den Anlass nicht durchführen.