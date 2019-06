Kein Losglück für Spiez und Rothorn im Cup

Nein, so hatten sie sich das nicht vorgestellt. Ein Heimspiel gegen einen Super-League-Club hätte es werden sollen – wie 2010, als die Spiezer die Young Boys empfingen, eigens drei Tribünen aufstellten, vor 3650 Zuschauern antraten, zwar 0:7 verloren, aber Teil eines Ereignisses waren, das sie nie vergessen werden. Daraus wurde so gar nichts. Die Berner Oberländer müssen in der 1. Runde des Schweizer Cups gar auswärts ran, gegen den FC Saxon Sports, einen Vertreter der 2. Liga regional.