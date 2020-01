Jugendspiele: Krista ist Olympiasiegerin

«Geniessen und gewinnen» wollte Marie Krista die Olympischen Jugendspiele. Die 18-jährige Oberländerin aus Unterseen setzte ihr Vorhaben am Sonntag in Villars perfekt um. Krista holte sich in überzeugender Manier die Goldmedaille. Von sieben Läufen gewann sie sechs. Nur einmal hatte sie sich als Zweite für die nächste Runde qualifiziert und dabei Diana Cholenska den Vortritt lassen müssen. Im Final verwies die Schweizerin die Tschechin dann auf den Ehrenplatz. Mit dem Olympiasieg machte sich Krista zehn Tage nach ihrem 18. Geburtstag das grösste Geschenk.