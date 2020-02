Im Mitteldrittel deklassiert

Weniger erfreulich verlief das Wochenende resultatmässig: Blitzschnell schaltete die Equipe aus der Fliegerstadt jeweils auf überfallartige Angriffe um und überrannte die Hintermannschaft des Gegners.Im Mitteldrittel wurde das Heimteam mit sechs Gegentreffern deutlich distanziert und verlor 1:8.

Mitteldrittel entglitten

Nicht wenige der Kloten-Tore waren vorzüglich herausgespielt. So etwa das 1:0, als Robin Figren sich die Scheibe auf die Backhand-Seite selbst vorlegte und in die Maschen hob. Oder das Tor des Abends durch Ramon Knellwolf, der von schräg rechts in Richtung SCL-Tor fuhr, mit einem eleganten Move die Scheibe ebenfalls auf die Backhand-Seite legte und so nahe am entfernten Pfosten vorbei zum sechsten Klotener Treffer einschoss.

Manchmal fehlte aber auch die entscheidende Gegenwehr, wie etwa beim Treffer durch Ex-SCL-Stürmer Jeffrey Füglister, der ungehindert mitten durch die Offensivzone brausen und zum 4:1 vollstrecken konnte. «So hatten wir uns das nicht erhofft», meinte Sterchi.

«Im ersten Drittel waren wir noch dabei, doch das zweite Drittel ist uns entglitten. Bei den ersten zwei Einsätzen im Mitelabschnitt hatten wir noch eine grosse Chance, die Scheibe versprang unglücklich. Dann erwischten sie uns auf dem falschen Bein und sie erzielten das schnelle dritte Tor.»

Kloten praktisch Qualisieger

«Wir haben über 60 Minuten unsere Chancen genutzt und nur wenige zugelassen. Zudem sind wir nahe am Gegner gestanden», bilanzierte Klotens Stürmer Jeffrey Füglister, der einst 253 Spiele für den SCL absolvierte. «Ich komme immer wieder gerne zurück. Aber wir sind gekommen, um zu gewinnen», sagte Füglister.