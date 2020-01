Huttwil zaubert, Thun leidet

Zu Beginn war noch eine leichte Verunsicherung zu spüren, die sich in Form von einigen Fehlpässen im eigenen Verteidigungsdrittel manifestierte. Bereits das erste Powerplay konnte jedoch nach 37 Sekunden mit einem Mann mehr durch Verteidiger Matthias Seematter ausgenutzt werden. Die Huttwiler hatten danach das Geschehen weitgehend in Griff und zeigten, welches Potenzial eigentlich in ihnen steckt.

Einige Treffer waren sehenswert herausgespielt. So das 2:0, ebenfalls in Überzahl, das Adrian Steiner erzielte, nachdem die Scheibe präzise über mehrere Stationen zu ihm gespielt worden war. Oder das 4:0, das derselbe Spieler sowohl vorbereitete als auch selbst realisierte. Steiner war zu schnell für die Gegenspieler, holte einen Penalty heraus, lief selbst an und verlud Thuns Torhüter Stephen Küenzi.

Dazwischen fiel auch ein einigermassen kurioser Treffer, der kurz vor Beginn des zweiten Drittels schon mehr oder weniger die Entscheidung bedeutete. In Unterzahl zogen Michael Trüssel und Michael Ruch allein auf Küenzi zu. Ersterer hat eine bisher enttäuschende Saison hinter sich; man hatte mehr von dem Angreifer mit Swiss-League-Erfahrung in Langenthal erwartet. Die Freude über sein erst zweites Tor in dieser Saison war ihm anzusehen.

Blaser ein Gewinn

Einen Gewinn für das Team stellt auch die Rückkehr von Marco Blaser dar. Der Center überzeugt mit Spielübersicht und cleverer Spielweise. Auch er war noch erfolgreich, als er das 5:0 erzielte. Letztlich gewann Huttwil gegen die Oberländer 7:0 und zeigte, dass es vielleicht doch noch rechtzeitig zu Form findet, um das Playoff zu erreichen.

Thun hingegen ist nach einem starken Spätherbst aus dem Tritt geraten, hat bei drei Niederlagen in Folge 20 Gegentore kassiert und nähert sich von oben her wieder dem Strich. Bei den Oberländern fehlen mit Fabian Boss und Pascal Rossel zwei wichtige Stürmer immer noch verletzungsbedingt.

Wann sie wieder mittun können, ist ungewiss. Allgemein hat sich das Feld in der zweiten Tabellenhälfte wieder zusammengeschoben, da auch Lyss gestern mit einem überraschenden Erfolg bei Leader Martigny signalisierte, dass es das Playoff noch nicht abgeschrieben hat.