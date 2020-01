Hockey Huttwil entlässt Trainer

Huttwil zählte vor der Saison zu den vier Top-Teams der MySports League. Aber schon im November lag die Mannschaft am Tabellenende. «Die Situation ist schwierig», gab damals Beutler zu. Der 56-Jährige coachte das Team, das bis im Sommer 2018 Brandis hiess, im sechsten Jahr. Nie durchlebte er eine ähnliche Phase. Er befand sich erstmals in einer Negativspirale.

Als Aktiver hat der Verteidiger zwischen 1989 und 1992 mit dem SC Bern drei Schweizer-Meister-Titel gefeiert und trotzdem manchen Sturm erlebt. Auch dank dieser Erfahrung warf ihn die Krise mit Huttwil nicht um. Doch die zwischenzeitliche Ausfälle der Teamleader wie beispielsweise Patrick Meyer oder Adrian Steiner wogen letztlich zu schwer. Zwar verzeichneten die Oberaargauer zuletzt Aufwärtstendenz, aber immer wieder wurden Führungen verspielt.

Deshalb liegen die Huttwiler als Vorletzte auch drei Spiele vor Ende der Regular Season acht Zähler unter dem Strich. «Auf Grund dieser Umstände, sah sich die Vereinsleitung veranlasst zu reagieren und Andreas Beutler von seinem Amt zu entbinden», teilen die Oberaargauer nun mit. Die Massnahme dürfte indes nichts mehr helfen. Verlieren die Huttwiler am Samstag in Thun, ist die Teilnahme an der Abstiegsrunde definitiv. Bereits in dieser Partie wird Daniel Bieri an der Bande stehen. Der bisherige Assistenztrainer übernimmt und wird Huttwil auch in der nächsten Saison coachen.