Heinz Ehlers: «Ich glaube, einigen ist das alles hier scheissegal!»

Ein Niveauunterschied gegenüber den Solothurnern, die ihr Budget im Sommer wegen 40'000 Franken Schulden hatten reduzieren müssen und in der Swiss League keinesfalls überzeugend unterwegs sind, war nicht zu sehen. Nicht bezüglich Tempo, nicht punkto Intensität und schon gar nicht, was die Kreativität betrifft. Zweimal lagen die Gäste in Rückstand, bis in die letzte Minute mussten sie zittern, Olten hätte mindestens die Verlängerung verdient. 80 Sekunden vor Schluss hatte Jewgeni Schirjajew nicht das halb leere Tigers-Tor, aber dafür den Pfosten getroffen, es wäre das 4:4 gewesen. «Es gelang uns nie, das Spiel zu kontrollieren», resümierte Stürmer Raphael Kuonen. Wie recht er doch hatte.

Starker Tobak

Beschönigen wollten sie nichts, die Langnauer. Die Erleichterung aber war ihnen anzusehen. Passend dazu waren Harri Pesonens Emotionen nach dem 3:2 (39.), selbst nach seinem Treffer Ende Mai im WM-Final hatte der Finne nicht energischer gejubelt.

Vieles war sonst wie immer: Pesonen, der trifft (zweimal), seine Kollegen, die unbeholfen sind und selbst die günstigsten Gelegenheiten auslassen. Die fehlende Konsequenz in der eigenen Zone: Verteidiger Anthony Huguenin etwa blieb vor dem 0:1 wie angewurzelt stehen. Und die Undiszipliniertheit: Langnau kassiert haufenweise Strafen, was den höchst erzürnten Coach Heinz Ehlers an den Rand der Verzweiflung bringt. «Es ist frustrierend. Ich spreche dieses Problem immer wieder an, aber es ändert sich nichts. Ich glaube, einigen Spielern ist das alles hier wirklich scheissegal!»

Es waren harte Worte des Dänen, die aber nicht einfach den Emotionen geschuldet waren. Vielmehr schien es, als wolle Ehlers eine Botschaft platzieren, sein Personal provozieren. Er meinte noch: «Gewisse Dinge kann und muss ich nicht akzeptieren.»

Klar ist: Die Mängelliste bei den Tigers ist lang, immerhin kommt mit dem sonntäglichen Erfolg nicht zusätzlich Unruhe auf. «Vielleicht löst sich ja die eine oder andere Blockade», meinte Kuonen, der nicht als Einziger eine Leistungssteigerung in der Partie in Freiburg am Dienstag erwartet.