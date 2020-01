Grossmann: «Es ist schwierig für mich»

Sie will doch nur Ski fahren. Möglichst schnell die Strecke zwischen Starthaus und Ziellinie hinter sich bringen. «Skifahren ist meine Leidenschaft. In den Bergen fühle ich mich zu Hause. Skifahren ist das, was ich am liebsten tue.» So steht es auf der Website von Katja Grossmann. Viel zu selten hat die 22 Jahre alte Rennfahrerin aus Brienz in jüngerer Vergangenheit ihre Leidenschaft ausleben dürfen.