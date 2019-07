Geschwister Beyeler gehören zu den Favoriten

In Ringgenberg findet oberhalb dem Brienzersee noch bis am Sonntag das 24. Eidgenössische Armbrustschützenfest statt. Erstmals wurde das «Eidgenössische» 1898 in Zürich durchgeführt. Letztmals war das Fest 1981 im Kanton Bern ausgetragen worden, damals ebenfalls in Ringgenberg. Seit 2016 findet der Grossanlass alle drei (zuvor alle fünf) Jahre statt.