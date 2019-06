Gemeinsam zurück nach oben

Die einschneidenste Massnahme hat der FC Dürrenast nach dem erstmaligen Abstieg seit 1981 in die 3. Liga bereits am Wochenende vollzogen: Trainer Matthias Meyer wurde durch Markus Seiler ersetzt. Nun sind diese Woche auch noch die Spieler bei «Bier und Grillwurst» versammelt worden. Fazit: Die Mannschaft bleibt mehrheitlich zusammen. «Dank Markus Seiler konnten wir noch zwei Transfers tätigen.

Beide Spieler hatten bereits unter ihm gespielt», vermeldet Grant Schweizer. Die Befürchtung, dass nach dem Abstieg ein Aderlass stattfinden könnte, ist zur Erleichterung des Co-Präsidenten nicht eingetroffen. Der Club wird womöglich im Winter weiter Ausschau nach neuen Spielern halten. «Dann werden wir mehr Zeit haben», sagt Schweizer und hält fest, «wir brauchen jedoch nur echte Verstärkungen. Denn das Kader füllen wir mit unseren eigenen A-Junioren auf.»

Wegen des Abstiegs ist derzeit der FC Dürrenast bei vielen Akteuren nicht die erste Wahl. Auch ehemalige Spieler des Vereins, die in die Nachwuchsabteilung des FC Thun wechseln, kehren nicht unbedingt zum Stammverein zurück, wenn sie bei Thun den nächsten Leistungssprung nicht schaffen.

Lerchenfeld oder Aufsteiger Spiez bieten in der Region die Möglichkeit, in der 2. Liga interregional zu spielen. Meiringen, Rothorn und Steffisburg heissen die Alternativen in der regionalen 2. Liga. Schweizer ist die Problematik bewusst: «Diesbezüglich sind wir mit dem Abstieg eine Reihe zurückgerutscht.» Nichtsdestotrotz will der FCD die Zusammenarbeit mit Thun wieder intensivieren.

Aufbruchstimmung spürbar

Priorität geniesst jedoch der sofortige Wiederaufstieg. Der Traditionsverein, der früher auf dem Platz Thun sogar die Nummer 1 war, muss zurück in die 2. Liga. «Das hat jeder begriffen. Und alle haben nach dem überstandenen Schock auch gemerkt, dass es nur gemeinsam geht.»

Entsprechend froh ist Schweizer, dass nicht nur die Spieler an Bord bleiben, sondern auch die Sponsoren weitermachen. Auch bei der Clubführung gibt es keine Wechsel. «Hinschmeissen kam nicht infrage, vielmehr wird die Suppe gemeinsam ausgelöffelt», sagt Schweizer und betont, dass nach den vielen Sitzungen in den vergangenen Tagen nun eine Aufbruchstimmung spürbar sei.

