Fünf neue Teams für die regionale Königsklasse

Langnaus letzter Schritt



Auch der FC Langnau, in der letzten Saison noch auf dramatische und bittere Art und Weise in der Barrage am FC Bosporus gescheitert, machte in der diesjährigen Barrage den letzten Schritt. Die Emmentaler gewannen auswärts beim FC Wabern 2:1 (auch im Hinspiel siegte der FCL 2:1). Die Mannschaft von Trainer Reto Flückiger belohnte sich somit für die starke Aufbauarbeit in den letzten Jahren und kehrt nach dem Abstieg 2014 wieder in die 2. Liga regional zurück. Im dritten Vergleich der Barrage sicherte sich Lyss die Promotion. Die Seeländer setzten sich nach einem 1:1-Unentschieden im Hinspiel mit einem 2:1-Sieg auf eigenem Terrain gegen Haute-Ajoie durch und kehren nach dem Abstieg 2017 wieder in die 2. Liga regional zurück.

Zwei Sieger in Meiringen

Extrem spannend ging es derweil im Haslital zu und her. Weissenstein und Meiringen hatten sich im Hinspiel 1:1-Unentschieden getrennt. Und auch im Rückspiel in Meiringen begegneten sich beide Equipen auf Augenhöhe. Die Berner Oberländer gingen früh mit 1:0 in Führung, doch Weissenstein reagierte mit einem schnellen Doppelschlag und konservierte den 2:1-Vorsprung bis zur Pause. Kurz nach der Halbzeit gelang Meiringen dann aber der 2:2-Ausgleich, welcher bis zum Ende der Partie Bestand hielt.

Der Clou: Sowohl Weissenstein als auch Meiringen steigen mit diesem Schlussresultat in die 2. Liga regional auf! Meiringen profitiert dabei vom Umstand, dass in dieser Saison fünf 3.-Ligisten den Gang in die höhere Liga antreten dürfen. Als bester Verlierer der vier Barrage-Spiel (als einzige Verliererequipe weist Meiringen zwei Punkte nach den zwei Spielen auf) wird die SV Meiringen ebenfalls mit dem Aufstieg in die 2. Liga regional belohnt.