«Es lohnt sich dranzubleiben»

Im Gegenteil: Stefanie Kipf zahlt auch als NLB-Spielerin des Frauenteams Thun Berner Oberland einen Jahresbeitrag von 550 Franken, muss Matchsponsoren gewinnen und 100 Franken Sponsorengeld organisieren. Sie habe mit zwei NLA-Spielerinnen von YB zusammengewohnt, «auch sie haben nichts bekommen», erzählt Kipf.

Frauenfussball: Die Begrifflichkeit allein ist schwierig, weil eben Frauenfussball suggeriert, anders zu sein als einfach Fussball, und dieses einfache Fussballspiel ist Männern vorbehalten. «Es sollte dann eigentlich auch Männerfussball heissen», sagt Kipf.

Ganz nebenbei Torschützenkönigin

Stefanie Kipf ist RAV-Beraterin in Bümpliz, gleichzeitig führt sie in der NLB die Liste der Torschützinnen mit 10 Treffern an, 8 Tore aus drei Cupspielen kommen dazu. In der vergangenen Saison wurde Kipf mit 29 Treffern aus 27 Ligaspielen Torschützenkönigin, wie sie das bereits in der Saison 2015/2016 war, damals noch bei den Femina Kickers Worb. Die Treffsicherheit der Stürmerin ist bemerkenswert. «Ich schiesse, ohne zu überlegen», sagt sie dazu.

Es ist nicht erstaunlich, dass Kipf auch die Möglichkeit gehabt hätte, in der NLA zu spielen. «Ich habe immer wieder Angebote bekommen. YB, Basel und Zuchwil, als dieses noch in der obersten Liga spielte, hatten Interesse.» Angenommen hat sie die Angebote nicht. Als sie im besten Fussballerinnenalter gewesen sei, habe der Frauenfussball noch weniger Anerkennung erhalten als heute und in der obersten Liga Aufwand und Ertrag noch viel weniger gestimmt.

«Wer oben Fussball spielen wollte und daneben eine berufliche Karriere anstrebte, musste einen wahnsinnigen Ehrgeiz haben. Diesen Aufwand zu betreiben, war ich nicht bereit gewesen», sagt Kipf, heute gebe es mit Lehren, die auf Sportlerinnen und Sportler abgestimmt sind, und Sportgymnasium ganz andere Möglichkeiten. Und für eine Karriere im Ausland sei sie zu sehr ein «Heimhöck» gewesen, wie Kipf formuliert, mit 19 habe sie nicht den Mut und nicht genügend Selbstbewusstsein gehabt, einen Anlauf in einer Liga ausserhalb der Schweiz zu nehmen.