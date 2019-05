Erster «Matchball» verpasst

In der ersten Halbzeit boten die Platzherren vielleicht die schwächste Leistung der Rückrunde. Sie hinterliessen einen hypernervösen Eindruck, bekundeten eine Unmenge an Ballverlusten und liessen sämtliche Kreativität im Angriffsspiel vermissen. Nach einem unnötigen Foulspiel von Christian Pfister gingen die Oberaargauer durch einen Elfmeter in der 23. Minute mit 0:1 in Rückstand. Ein kollektives Versagen ermöglichte den Gästen, den Vorsprung in der 34. Minute auf 0:2 zu erhöhen. Mit einer Ausnahme, als Gregory Gemperle nach dem einzigen schönen Angriff an der Torlatte scheiterte (37.), blieben die Bemühungen der Heimelf völlig uninspiriert.

Klare Leistungssteigerung

Nach dem Seitenwechsel setzte FCL-Trainer Willy Neuenschwander ein Zeichen. Ein Dreifachwechsel sollte seinen Schützlingen neuen Schwung verleihen. Die Massnahme verfehlte ihr Ziel nicht. In der 60. Minute kippte das Spielgeschehen vollends. Fortan bestimmten die Einheimischen den Rhythmus und kamen zeitweise im Minutentakt zu vielversprechenden Torchancen. In der 73. Minute verkürzte Daniel Mzee mit einem Prachtstreffer aus 20 Metern in die entfernte Torecke zum 1:2. Der FCL war schliesslich bis zuletzt bestrebt, doch noch den Ausgleich zu erzielen und wenigsten noch einen Punkt zu ergattern. Dieses Unterfangen sollte indes nicht mehr gelingen.

Trainer Neuenschwander ärgerte sich nach Spielschluss über die misslungene erste Hälfte seiner Mannschaft. «Es ist unerklärlich, warum wir eine ganze Stunde benötigten, um ins Spiel zu finden. Immerhin konnten wir uns noch stark steigern und schlossen die Partie mit einem hohem Engagement ab. Das lässt uns zuversichtlich ins letzte Spiel gehen.» Am nächsten Samstag kommt es zum «Spiel der Spiele» auswärts gegen Old Boys Basel (Anstoss: 16 Uhr), das bereits als Absteiger feststeht. Obwohl Langenthal nach der Niederlage gegen Buochs wieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht ist, kann es aus eigener Kraft den Ligaerhalt sicherstellen. Denn am letzten Spieltag treffen mit Zofingen und Goldau zwei Kontrahenten im Direktduell aufeinander, die sich auch noch im Abstiegskampf befinden und sich somit gegenseitig Punkte abknöpfen werden.