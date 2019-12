Wichtiger Sieg für den kriselnden SCB

Eine Quizfrage zum Start in den Dezember: Wann war der SC Bern letztmals Tabellenletzter?

Wäre der SCB am Samstag in Genf ohne Punkt geblieben, die Antwort hätte gelautet: 30. November 2019.

Der Meister am Ende – diese Schlagzeile wäre «ä Ufgleite gsi». Sie hätte die Kritik an Trainer und Mannschaft befeuert. Aber so weit kam es nicht. Weil die Berner ihren sanften Aufwärtstrend bestätigten, einigermassen solid spielten und in Tomi Karhunen einen guten Rückhalt hatten. Sie gewannen beim formstarken, aber ersatzgeschwächten Servette 2:1. Und kamen bei letzter Gelegenheit doch noch zum ersten Auswärtssieg im November.