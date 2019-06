Die Präzise und die Risikofreudige

Förderung am Gymnasium

Sie sei insgesamt zufrieden, sagt Liv Egli, schliesslich sei sie im Final bis ganz nach oben gekommen. Da ihre Schwester nach der gewonnenen Qualifikation ebenfalls Top kletterte – zum insgesamt dritten Mal in diesem Wettkampf –, blieb Zoé vorne und freute sich über den zweiten Schweizer-Meister-Titel in dieser Kategorie in Folge und den vierten im Lead insgesamt, nachdem sie auch in der U-16- und der U-12-Kategorie bereits gewonnen und im Bouldern ebenfalls viermal triumphiert hatte. Auch Liv Egli ist bei nationalen Meisterschaften bereits ganz oben auf dem Podest gestanden, einmal im Lead und zweimal im Bouldern.

Den beiden Schwestern liegt das Gewinnen im Blut, und die Faszination für den Klettersport ist ihnen in die Wiege gelegt worden. Sie stammen aus einer Kletterfamilie. Ihre Eltern nahmen sie schon früh mit in die Kletterhalle. Seit sechs Jahren gehören sie dem Regionalkader Berner Oberland an, Zoé ist seit vier Jahren zudem Teil des Nationalkaders, Liv seit drei. Die beiden Hünibacherinnen gehen ihren Weg gemeinsam, trainieren oft zusammen. Obwohl sie eigentlich zwei ganz unterschiedliche Kletterinnen sind, wie sie sagen. «Liv klettert präzis», sagt Zoé, ehe diese ergänzt: «Eher langsam.»

Sie sei dagegen schneller, nehme dafür aber auch mehr Risiko. Die beiden ergänzen sich nicht nur beim Fragenbeantworten gut, sondern aufgrund ihres unterschiedlichen Herangehens ans Klettern eben auch in der Trainingshalle. «Wir können viel voneinander lernen», sagt Zoé. Die 17-Jährige ist seit zwei Jahren am Gymnasium Hofwil in einer Sportförderungsklasse, in der die Ausbildung in fünf statt wie regulär in vier Jahren absolviert wird. Seit einem Jahr geht auch Liv in Münchenbuchsee zur Schule. «Wir können uns so viel Zeit nehmen zum Trainieren und für Wettkämpfe, wie wir brauchen», sagt Liv Egli. «Das ist sehr cool.»

Die beiden Schwestern investieren viel Zeit für ihren Sport, doch trotz ihrer Erfolge steht immer noch vor allem etwas im Vordergrund: die Freude am Klettern. Im August steht die Nachwuchsweltmeisterschaft im italienischen Arco auf dem Programm, für die sie sich jedoch noch qualifizieren müssen. Ein Grund, nervös zu werden? Mitnichten. Liv Egli sagt: «Ich möchte mir keinen Druck machen und gebe einfach immer in jedem Wettkampf das Beste.» Zoé nickt. Dass die Egli-Schwestern mit dieser zurückhaltenden Taktik gut gefahren sind, haben sie nicht zuletzt am Samstagabend bewiesen.