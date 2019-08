Die Niete als Chance

Gleich tönt es aus Spiez. «Nach der ersten Enttäuschung haben wir uns gesagt, dass das Los auch eine Chance ist», sagt Andreas Nussbaum. Der FCS-Präsident hofft ebenfalls auf den erstmaligen Einzug in die Sechzehntelfinals. «Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu Hause gegen einen Club aus der Super League antreten können.» Obwohl die Oberländer gegen Saxon zu favorisieren sind, hat sich der IT-Fachmann allerdings noch nicht mit der Austragung der 2. Runde Mitte September befasst.

Denn wie die Spiezer auf YB oder Thun hoffen, möchte auch Saxon nichts lieber als in der nächsten Runde ein Duell gegen Sion. Die Unterwalliser haben in der vergangenen Meisterschaft den zweiten Platz belegt und den Aufstieg in die 2. Liga interregional nur wegen des überlegenen Konkurrenten Saint-Maurice verpasst. Trainer Peter Kobel hebt jedenfalls den Mahnfinger, betont aber auch, dass ein Sieg realistisch sei.

Verstärkung geholt

Neu können die Spiezer auf Ivan Markovic zählen. Der 22-jährige Stürmer hatte einst für den FC Thun vier Einsätze in der Super League bestritten und konnte nun kurzfristig von Naters verpflichtet werden. Während so das Team auf dem Feld Unterstützung bekommt, wird diese von den Rängen eher bescheiden sein.

«Wir haben einen Car mit 50 Plätzen gemietet», sagt Nussbaum. 30 Supporter können so für 20 Franken direkt mit der Mannschaft mitfahren. Der Präsident erwartet insgesamt bloss 50 Fans im Wallis.

«Viele Trainer, Spieler und Junioren können nicht kommen, weil sie mit ihren Teams selber im Einsatz stehen.» Aber auch diese Vereinsmitglieder werden mitfiebern, dass das Fanionteam weiterkommt und dann in der 2. Runde das grosse Los zieht.