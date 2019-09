Die letzten Berner im Westen

Der Spielplan führt Adelboden und Unterseen-Interlaken gleich am Samstag (20.15 Uhr) in der Startrunde zusammen. Es ist nicht nur ein Oberländer Derby, sondern auch das Duell der einzigen beiden Berner Teams, die in der 1.-Liga-Westgruppe übrig geblieben sind. Lyss ist in die MSL aufgestiegen, Burgdorf wurde in die Ostgruppe umgeteilt.