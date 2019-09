Die Klatsche als Weckruf

Ein Spiel des FC Konolfingen ist in dieser Saison auch eine Familienangelegenheit. An der Seitenlinie dirigiert Trainer Marcel Joss seinen Spieler und Sohn Michel Joss. Als Zuschauer ist ab und zu auch Sven Joss zugegen. Der 25-jährige Verteidiger des FC Thun fehlte indes am Samstag auf dem Sportplatz Waldeck. Der Profi hatte einen Zügeltermin.