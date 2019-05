Die Fahrt ins Ungewisse

Bevor das Rennen starte, müsse man sich zu 200 Prozent bewusst sein, worauf man sich einlasse. Deshalb ist es vom Organisator vorgeschrieben, dass man vor den Renntagen dreimal die Insel besucht und sich die Strecke anschaut.

«Wenn du das erste Mal am Start stehst, denkst du einfach nur: Wow! Das war ein Gänsehautmoment für mich.» Mittlerweile kenne der 25-Jährige den rund 60 Kilometer langen Rundkurs auswendig. Nicht zuletzt, weil er mit einem Mietwagen rund 26 Runden (1600 Kilometer) auf der Strecke abgespult hat.

Nächstes Jahr wieder

Er fühlt sich also zu 200 Prozent bereit, wie er sagt. Und die Angst vor dem Tod? Die kennt er nicht. «Niemand will sterben. Aber wenn du stirbst, dann lieber während einer Sache, die dir Spass macht.» Dass es meist die Newcomer – wie Maurer einer ist – schlimm erwischt, lässt ihn kalt. «Bei meiner Premiere will ich einfach fahren und geniessen. Ich habe mir vorgenommen, nicht ans Limit zu gehen», meint er. Obwohl, so ganz ernst kann er sich bei dieser Aussage dann doch nicht nehmen.

«Sobald du den Helm aufsetzt, bist du wie in einem Film. Dann gibt es nur noch Vollgas.» Vollgas, genau das muss er Ende Mai geben, wenn er sein Ziel erreichen will. Hervé Gantner aus Genf hält momentan den Schweizer Rekord mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 198,6 Kilometer pro Stunde. «Das sollte machbar sein», meint Maurer. Aber sein Hauptziel ist klar: «Ich will gesund wieder nach Hause kommen.» Damit er nächstes Jahr wieder starten kann.