Der UHC Thun rutscht ans Tabellenende

Als wäre die Tabellensituation für den UHC Thun nicht schlimm genug gewesen: Die Berner Oberländer wiesen vor diesem Wochenende lediglich vier Punkte auf, belegten damit den 11. Rang.

Am Samstagabend kam es dann zum Kellerduell zwischen Thun und Ad Astra Sarnen. Und die Obwaldner, die als einziges Team noch weniger Punkte als der UHC auf dem Konto hatten, setzten sich durch. Thun ging zwar zweimal mit zwei Toren Vorsprung in Führung, liess Sarnen aber wieder herankommen – und wurde in der letzten Minute bestraft.