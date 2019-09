Der FC Biel will es wissen

«Es macht Spass, bei einem ambitionierten Club zu spielen, der Ziele und Visionen hat», erklärt Captain Labinot Sheholli, der 2008 für die Seeländer debütierte. 2016 kehrte er nach Stationen in Aarau, bei Köniz und bei Breitenrain zum FCB zurück und führte ihn zu zwei Aufstiegen 2017 und 2018. «Wir möchten die Aufstiegsspiele in der 1. Liga erreichen», sagt Sheholli. Dass dies in einer Gruppe mit ebenfalls ambitionierten Clubs wie Solothurn, Baden oder Delsberg kein Selbstläufer wird, ist sich der 31-Jährige bewusst: «Es wird ein steiniger Weg, den wir konsequent gehen werden.»

Toller Auftritt in Langenthal

Im Derby beim zuletzt formstarken FC Langenthal untermauerten die Bieler ihre Ansprüche. Sie dominierten von A bis Z und zeigten beim 3:0-Sieg, der bei konsequenter Verwertung der Chancen auch viel höher hätte ausfallen können, weshalb sie als Topfavorit gelten. Dabei waren die beiden ersten Tore eine wahre Augenweide. Beim 1:0 zirkelte Christian Mourelle den Ball per Freistoss in den Winkel (25.), und an der Basis des Kopfballtors zum 2:0 durch Sylvain Mora (55.) stand eine stupende Ballstafette über zahlreiche Stationen.

Das Team von Coach Anthony Sirufo ist klug zusammengestellt. In der Abwehr sorgen schnelle und physisch robuste Akteure für Stabilität. Im Mittelfeld führt der ehemalige U-20-Nationalspieler Sheholli, der das 3:0 schoss (80.), glänzend Regie. Und im Angriff verfügen die Seeländer Stürmer über extrem schnelle Beine. Mit diesem FC Biel ist definitiv schon in dieser Saison zu rechnen.