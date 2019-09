Der etwas andere Aufstieg

Kanagasingam, der sich als Spieler der Kategorie Heisssporn zuordnet, der gerne mit den Schiedsrichtern diskutiert habe, sinnierte über dieses Erlebnis und gelangte zur Erkenntnis, dass er als Unparteiischer wohl eine bessere Figur abgegeben hätte. Und wie es das Schicksal so will, fragte ihn kurz darauf ein Trainer an, ob er bei einem E-Juniorenturnier als Schiedsrichter fungieren wolle. Er sagte zu, und die Erfahrung imponierte ihm nachhaltig.

«Die Eltern am Spielfeldrand waren voller Energie, schrien, kommentierten. Das spornte mich an, gut zu pfeifen. Ich wollte mich beweisen», erzählt der 25-Jährige. Bald darauf absolvierte er einen Kurs in der Lenzerheide, wo er in die Geheimnisse des Schiedsrichterwesens eingeführt wurde. Es befähigte ihn, auch Spiele von älteren Junioren zu leiten.

Steiniger Weg nach oben

Fast acht Jahre später, am 25. August 2019, debütierte der in Stettlen wohnhafte Kanagasingam im Profifussball als Referee in der Challenge League beim Match des FC Schaffhausen gegen Stade Lausanne. Es war der vorläufige Höhepunkt eines beeindruckenden Aufstiegs, den der Wissenschaftliche Mitarbeiter des Schweizerischen Polizeiinstituts in Neuenburg hingelegt hat.

Dazwischen liegt aber auch eine Phase, in der es nicht immer nur bergauf ging. Eine Zeit, in der ihn die Mutter zu den Spielen fuhr, weil er den Fahrzeugausweis noch nicht im Sack hatte. Bis ins Jahr 2014 stagnierte er auf Stufe B-Junioren, und die Inspizienten machten ihm wenig Hoffnung, dereinst aufzusteigen. «Das war ein Dämpfer, weil ich nach oben wollte.»

Doch Kanagasingam ist ein smarter Typ. Und er verfügt über Ehrgeiz und Lernbegierde. Selbstreflexion betrachtet der äusserst eloquente Mann, der als Sohn tamilischer Eltern in Ittigen bei Bern aufwuchs, als eine seiner Stärken. Also analysierte er die Situation, hinterfragte sich und arbeitete an seinen Schwächen. Er gewann an Profil und Sicherheit, was auch den Inspizienten nicht verborgen blieb.