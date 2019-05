Der Aufsteiger will noch mehr

Alle Berner Teams punkten in der Promotion League

Sieg für den FC Breitenrain in der Promotion League. Der Quartierclub bezwang YF Juventus Zürich 3:1. Die Berner konnten auf einen frühen Rückstand (14.) reagieren und kamen dank eines Eigentors zum schnellen Ausgleich. Die Entscheidung fiel dann gegen Ende des Spiels. Den beiden Einwechselspielern Yessin Sdiri und Raphael Kehrli gelangen die Tore zum 3:1. Auch der FC Köniz punktete. Die Berner Vorstädter holten bei der Nachwuchsmannschaft des FC Zürich ein 2:2-Unentschieden. Auch die Könizer profitierten von einem sehr späten Tor. Offensivkraft Fabio Morelli, der in der 59. Minute für Colin Trachsel eingewechselt wurde, schoss den Ausgleichstreffer erst in der Nachspielzeit. (lüp)